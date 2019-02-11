華航機師罷工延燒》空服員罷工時 積極介入！這回閃得遠 小英接地氣破功
新聞透視相較2016年6月華航空服員罷工，府院當時積極介入並定調守護空服員權益，此次華航機師罷工，府院態度大不同，除了將燙手山芋丟給交通部，也始終未表態，面對2020總統大選，曾是蔡英文心中「最軟一塊」的勞工問題，就像潘朵拉的盒子，府院不敢碰，就是擔心引火上身。
敗選之後 有爭議不敢碰
2016年華航空服員選在蔡英文出訪友邦巴拿馬當天展開罷工，除了總統專機外，從桃園、松山出發的航班，全面停飛，受影響的旅客超過2萬人。
當時蔡英文把問題指向馬政府，強調「若非忍無可忍，不會罷工」、「我不會讓你們孤單」，馬政府任命的華航董事長孫洪祥遭撤換，改由何煖軒接任，何對工會訴求照單全收。
這次華航機師罷工，資方不再是馬政府派任的董座，而是綠營自己人，民進黨沒有前朝可罵，更無法「選邊站」，否則只有自己打臉，而蔡政府上任兩年多，一連串失敗的勞工政策，已讓勞工從綠營最大支持者，變成最大致命傷。
2016年勞動節，距總統就職典禮還有19天，蔡英文在臉書重申「勞工政策六大保障」，隨後民進黨在立法院強勢通過「一例一休」修法，引發勞資反彈。
2018年再修勞基法，勞工團體發動抗議，蔡對勞工說，「如果政府沒聽見，你可以拍桌子」、「勞工永遠是心裡最柔軟的那一塊」，被網友票選為10大幹話。
去年底九合一大選民進黨大敗，蔡英文民調跌入谷底，獨派大老登報要小英棄選2020，好不容易今年元旦蔡靠著炮轟大陸國家主席習近平，讓網路聲量和支持度快速回升，讓小英連任路露出曙光。
勞工政策 成最大致命傷
民進黨已預計在4月決定2020總統參選人，值此緊要關頭，對於遲遲搞不定的華航機師罷工，府院選擇「保持距離，以測安全」，就是要避免潘朵拉盒子一旦被打開，過去處理勞工政策的失敗經驗會一一被揭露。
但是華航機師罷工已不是單純的勞資爭議，更攸關旅客權益，只要一天不解決，民怨會愈來愈深，何況更傳出黨內新系與正國會鬥爭的傳言，不利團結；小英要爭取連任，不能逃避問題，而是要證明有解決問題的能力。
(中國時報)
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