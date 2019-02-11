小股東 好心痛！2年又1次 華航再陷10元保衛戰

2019年02月11日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

金豬年開紅盤，受罷工影響華航今天將再次面臨票面保衛戰，小股東的心恐是七上八下。投顧業者認為，罷工對股價影響是「短空長多」，短期股價波動難免，長期要看資方這回能否守住底線，一旦像上次空服員罷工一樣「什麼都給」，罷工疑慮將揮之不去，股價就完蛋了。

華航1月30日封關股價報每股10.55元，下跌0.05元。

華航曾在2016年6月24日發生空服員罷工，當時粗估總損失約5億元，股價連日重挫，甚至跌破10元的票面價，但隨著罷工落幕後逐步回穩，2017年9月股價最高曾來到13元。

法人認為今年的機師罷工更有指標意義，因為如果資方「什麼都給」，以後每年可能再發生罷工，對營運是隱憂，股價起得來才有鬼。

法人直言，2016年空服員罷工已讓華航用人成本大幅拉高，獲利明顯落後長榮航，如果機師也全拿，今年新增人事支出不說，還沒罷過工的地勤、維修都可能要求比照辦理，罷工將讓華航成為真正的「提款機」。

此次機師工會開出條件，雖然說是爭取飛航安全，但樣樣與錢有關，已經同意給的飛安獎金，一年要增加1.2億元，如果連疲勞航班改善方案都埋單，還要再增加4.3億元，光這兩項就吃不消，何況可能還有其他名目。未來人事成本「只會多、不會少」，除非華航瘦身，否則龐大人事支出將壓垮營運。

康和投顧認為，罷工事件一定會影響華航股價，但華航有直飛優勢，還是民眾首選。券商主管說，只要能妥適處理機師罷工爭議，不必擔心每年都罷工，華航在台灣的品牌還是夠強，股價有機會回來。

(中國時報)