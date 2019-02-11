專家稱調整運能 才有贏面

2019年02月11日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

逾500位華航機師罷工，人力調度拉緊報，恐成資方低頭弱點。旅遊同業點出，高層「不要陷在運能的數字迷思裡」，有些航班擺明是賠錢貨，幹嘛硬著頭皮要飛，加上春節連假輸運高峰已過，整體情勢對華航變得有利，迎戰工會的持續施壓未必沒有勝算。

機師工會罷工進入第4天，由於昨日是春節連假收假日，華航取消航班增加至24班。隨著工會收取500張機師檢定證，確實在人力調度上稍嫌吃緊，預估從今天開始，華航可用運能將從連假這幾天的9成降低至8成。

「7成、6成都無所謂！」旅行社業者說，如果3分之1機師罷工，華航運量還維持9成，這才真的奇怪。應該要去看取消的班機有哪些，尤其華航最賺錢的還是區域線、兩岸線，長程航線取消對於華航，反而是解脫。

資深線控說，華航罩門在於春節連假，也是機位最滿的時候，過完年人就少了，這代表華航本來也就沒那麼多旅客，他航更是如此，要轉簽出去的彈性還更大，年後情勢已沒想像中嚴峻。

(中國時報)