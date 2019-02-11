聽我的 不會發生！鄭何關係是否生變 耐人尋味

2019年02月11日 04:10 中國時報 甘嘉雯 、 郭建伸 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

華航機師工會罷工，9日歷經6小時勞資談判未達成共識，鄭文燦說出：「何煖軒若聽我的，這次罷工一定不會發生。」對於與何的關係是否生變？耐人尋味。

原本媒體欲進一步了解狀況，鄭僅精簡發表30秒談話，隨後立刻閃離，拒絕接受提問。

鄭文燦表示，乘客安全、飛航安全還有華航永續經營都是重要的，希望在交通部跟各單位斡旋下，雙方能夠好好協商，以達成最大的共識為目標。

回顧2016年6月華航空服員罷工事件，原任桃園捷運公司董事長的何煖軒，以華航新任董座身分參與談判，讓當時在歐洲訪問的鄭文燦「面子十足」，成功3天內解決這場「顏值最高」的罷工事件。鄭返台時，何煖軒還特地前來接機。

不過，隨著何煖軒態度趨於強硬，鄭文燦認為，「長榮完成協商，為什麼華航卻不能？」並表示何煖軒不是派系人物，這次罷工讓業管勞資協調的桃園市政府難以插手，還說：「何比較聽華航高階主管的意見，外部意見未採納。」

民進黨桃園立委鄭寶清說，「若要公道，要先打個顛倒」，表示罷工越久，對公司、員工都傷害越大，否則未來若「過年時不能搭華航」的印象深植人心，華航絕對不會賺錢。鄭也形容，談判就像跳華爾滋，一方要進、一方要退，「如果兩個都不退就摔倒，兩個都退就會分開」。

國民黨桃園立委陳學聖則指出，他所認識的何煖軒是使命必達，不可能陷長官於不義，「絕對不是交通部管不住的人」，他懷疑這次背後有政治操作，何煖軒可能成為祭品。

(中國時報)