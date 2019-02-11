新聞分析》華航鬧罷工、吵年終！老被扒皮的大象 不如徹底民營化

2019年02月11日 04:10 中國時報 黃琮淵

華航罷工延燒! 3日逾8千旅客受影響

鬧罷工、吵年終，大概就是這幾年華航給人的印象了！說實話，能夠這樣鬧，就是「靠勢」它是國家養的，所以不會倒、也不認為政府敢讓它倒，如果政府角色是個錯誤，其實應該全面釋股，讓華航完全民營化。

政府為什麼要養華航？過去是因為要有載旗航空（Flag Carrier），執行國家任務，但如果連總統包機都可以由長榮航空來飛，華航扮演的官方角色早就弱化，反倒是政府裁判兼球員的雙重身份，變成經營包袱。

華航股東結構中，航發會34.45％股權還是最大單一股東，其次是行政院開發基金9.59％、中華電信持股4.86％。換言之，政府擁有華航將近半數股權，就是他說了算，但又不能當其他股東是空氣，畢竟是間上市公司。

這種情況下，華航理應是董事長負責，交通部只是主管機關的角色。但實際是，只要董事長不如員工意，這狀就告上交通部，於是交通部可以指使，甚至推翻董事會決議，這根本就是個畸形結構，談不上公司治理。

當然也可以理解，為什麼員工敢鬧，因為就是把華航當國營企業，不會倒、不用怕倒，經營不善還有政府出錢增資，君不見當年就找了口袋「麥克麥克」的中華電信注資，但這注資完全沒來由，但「叫你掏錢就掏」。

畸形的結構，導致華航徒有龐大基業，但就像隻猛被扒皮的大象，於是乎，營收獲利都輸給了長榮航，航太發展更不用說，當長榮航今年領4個月年終時，華航員工只能生氣，但這也很難改善，因為沒有真正的老闆。

股權結構不變，華航困境難解，在全球由政府直接控制的載旗航空相繼退場後，與其每年在處理華航這燙手山芋，不如乾脆一點，政府全面釋股，讓華航徹底民營化，讓更有效率的民營企業來經營，才能脫胎換骨。

(中國時報)