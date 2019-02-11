新聞幕後》快攻不下 工會改打持久戰

2019年02月11日 04:10 中國時報 黃琮淵

癱瘓春運的「快攻」未果，機師工會決定另起爐灶，從首度協商前先花了2小時喬福利，到談判桌上可以推翻先前的「8小時」方案，改提自知華航不可能接受的「7小時」，製造協商破局，如今還要以延議為由，持續拉長回到談判桌時間，其實就是要打持久戰。

施壓收檢定證 鞏固籌碼

機師工會8日發動罷工，刻意選在春節輸運高峰，原本是想複製當年空服員罷工「速戰速決」模式，但沒想到華航已有準備，加上春節罷工等於與國人對著幹，交通部也不樂見，都削弱工會一鼓作氣的致勝能量。

正因為快攻不下，工會不得不改採「拿時間換取空間」的戰術，因為只要能拖，就能繼續施壓未參與罷工機師，檢定證收得愈多，就更有能耐綁架華航，讓華航明顯感受到人力不足的壓力，也是能逆轉勝的籌碼。

於是分頭進行，重回協商，但自始至終就沒打算認真談。會前說要就疲勞派遣先做處理，但會議開始時，卻花了2個小時喬家屬優惠機票等罷工時還要有的福利，荒腔走板程度到在場的媒體跟交通部都傻眼。

喬完福利後，該談正經事吧！原本華航已經答應接受工會提出版本，但工會又搞突襲，竟可推翻先前版本，要華航硬吞個不知哪來的「8小時縮成7小時」的全新方案，被偷襲的華航當然沒辦法接招，談判順理成章破裂。

協商破裂 硬拗以拖待變

工會其實比誰都清楚，比照長榮航空作法調整成「8個小時派3人」，華航都要想很久，也未必會答應，「7小時」一定不會成。換言之，工會自始至終就沒有要談，就是演一齣戲，根本來亂的、只是要設局讓協商破裂。

當被問到「7小時」哪來的？怎麼來的？工會還硬拗自始至終都是這個版本，只是在認知上有所不同，還怪大家沒細讀；至於長榮或他航有無這類作法，則是「手中沒資料」，要再去找找看有哪一家，完全說不出來。

於是乎，當媒體轉達交通部希望速回談判桌與華航協商，工會理事長李信燕不是說「沒接到訊息」，就是說「議題還要討論」，心態就是能拖多久是多久，趁著這期間趕快收華航機師檢定證，以利鞏固談判籌碼。

全民寄望落幕的罷工大戲，當交通部都已押著華航上談判桌，卻落入工會「以拖待變」的盤算裡，都被耍得團團轉。只是如此「司馬昭之心」的為拖而拖，會是拖掉華航籌碼，還是所有人的耐心？就讓我們看下去。

(中國時報)