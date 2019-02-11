內勤譙罷工機師 衝交部抗議
華航機師罷工預估今日受影響航班
華航機師罷工今（11）日進入第4天，目前已有550多名機師參與。罷工行動導致其他人員忙翻，近百名華航員工不滿，昨日集結至交通部抗議，要求交通部拒絕機師工會訴求。抗議活動舉行到一半時，華航企業工會理事長劉惠宗突然大喊「機師加油」，直說「來抗議的都是主管，是資方人馬、工賊」，氣氛火爆。
華航航務處行政部經理李晶婷昨日帶領近百名華航員工至交通部抗議，她痛批，工會要求過分苛刻，恐怕會動搖公司根本，反問「難道公司倒了他們會開心嗎？」希望機師同仁醒一醒，要求要秉持良心、合理，且公司培訓機師們這麼多年，不應該如此對待公司。
李晶婷強調，在場每一個人都是勞方，因為機師罷工，數百人在機場不眠不休地加班、簽轉、抓飛，認為機師太過自私自利。此外，主導罷工行動的機師工會理事長李信燕是長榮機師，李晶婷也說，華航的未來不應由長榮機師主導，工會甚至肉搜沒有罷工的機師，她狠批這根本就是霸凌。
不過抗議活動進行到一半時，劉惠宗突然大喊「機師加油」，抗議人士也回嗆「華航加油」，雙方僵持不下。劉惠宗表示，來交通部抗議的人多是主管等級，有拿公司加給、考績良好，可說是「資方人馬」。他說，同樣身為勞工，卻反過來挺資方，令人感到悲哀。
有地勤人員忿忿不平說：「每次他們要爭權利、喊罷工，為什麼讓旅客罵、道歉賠笑臉的都是我們？如果真的要罷工，要旅客體諒他們，請他們穿上制服，和我們一樣站在第一線，直接向旅客解釋，不要只是開記者會、發新聞稿，旅客能直接和你們對話嗎？」
對此，桃園市機師工會理事長李信燕指出，對於有華航同仁表達「反罷工」心聲，工會必須謝謝地勤同仁這段期間的辛勞，近日因為工作的支援可能導致過勞或超時，她希望相關單位能注意到這樣的情形，適時給予休息。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。