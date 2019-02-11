內勤譙罷工機師 衝交部抗議

2019年02月11日 04:10 中國時報 李宜秦 、 陳祐誠 、 陳麒全 ／綜合報導 ／綜合報導

華航機師罷工預估今日受影響航班

華航機師罷工今（11）日進入第4天，目前已有550多名機師參與。罷工行動導致其他人員忙翻，近百名華航員工不滿，昨日集結至交通部抗議，要求交通部拒絕機師工會訴求。抗議活動舉行到一半時，華航企業工會理事長劉惠宗突然大喊「機師加油」，直說「來抗議的都是主管，是資方人馬、工賊」，氣氛火爆。

華航航務處行政部經理李晶婷昨日帶領近百名華航員工至交通部抗議，她痛批，工會要求過分苛刻，恐怕會動搖公司根本，反問「難道公司倒了他們會開心嗎？」希望機師同仁醒一醒，要求要秉持良心、合理，且公司培訓機師們這麼多年，不應該如此對待公司。

李晶婷強調，在場每一個人都是勞方，因為機師罷工，數百人在機場不眠不休地加班、簽轉、抓飛，認為機師太過自私自利。此外，主導罷工行動的機師工會理事長李信燕是長榮機師，李晶婷也說，華航的未來不應由長榮機師主導，工會甚至肉搜沒有罷工的機師，她狠批這根本就是霸凌。

不過抗議活動進行到一半時，劉惠宗突然大喊「機師加油」，抗議人士也回嗆「華航加油」，雙方僵持不下。劉惠宗表示，來交通部抗議的人多是主管等級，有拿公司加給、考績良好，可說是「資方人馬」。他說，同樣身為勞工，卻反過來挺資方，令人感到悲哀。

有地勤人員忿忿不平說：「每次他們要爭權利、喊罷工，為什麼讓旅客罵、道歉賠笑臉的都是我們？如果真的要罷工，要旅客體諒他們，請他們穿上制服，和我們一樣站在第一線，直接向旅客解釋，不要只是開記者會、發新聞稿，旅客能直接和你們對話嗎？」

對此，桃園市機師工會理事長李信燕指出，對於有華航同仁表達「反罷工」心聲，工會必須謝謝地勤同仁這段期間的辛勞，近日因為工作的支援可能導致過勞或超時，她希望相關單位能注意到這樣的情形，適時給予休息。

(中國時報)