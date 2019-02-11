硬規定7小時 王國材有困難
交通部10日針對華航機師罷工召開應變計畫，政務次長王國材指出，平日航班數100到150班，僅約春節期間200班的50％到75％，因此雖然罷工機師增加，但因航班數減少，估計運能仍可維持8成。針對工會要求飛行執勤時間7小時以上派遣3人訴求，他表示，國際標準都是以飛行時間為準，期望工會考慮公司須永續經營，盡速回到談判桌協議。
王國材說，國際上幾乎沒有人會依照飛行執勤時間計算，直說「很奇怪」，因為每個班次的報到與整備時間並不固定，若依照工會訴求，華航區域航線中有一半以上航班都須派遣3人，並不可行。
他表示，可將飛航時間6到8小時的航班條列討論，若遇到特殊狀況，如天氣問題、機場降落地險峻、季節不同等狀況，基於安全考量，華航必定願意增派機師；若要硬性規定7小時，恐有困難。
王國材說，過去兩天都有傳訊息給機師工會理事長李信燕，但李信燕要求，須先答應7小時派3人的訴求，工會才願意繼續協商。他呼籲工會應先衡量華航狀況，無法立刻生出機師。
另外，10日春節連假收假日，桃園機場華航取消15航班，高雄小港機場取消2航班，但疏運狀況大致良好。
(中國時報)
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