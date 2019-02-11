首項訴求卡關 剩四項統統陷阱
華航勞資協商在「五大訴求」第1項就卡關，熟知談判細節人士透露，5項裡面屬第1項最好談，因為改善機師疲勞航班有共識、講俗氣點「用錢就能解決」，但從2到5項卻都是壯大工會勢力的自肥條款，統統都是陷阱。
機師此次罷工起因是去年取得罷工權後，就21條勞資爭議項目進行協商。照理來說，雙方理應就「原21條」持續磋商，但工會卻另外提出「五大訴求」，說是擷取「原21條」精華，但若一條一條看，有偷偷加上的、還有變造過條款，早就改得面目全非。
「五大訴求」中的第1項是改善機師疲勞航班，雖然華航派遣符合台灣的航空器飛航作業管理規則（AOR），就法就理都站得住腳，但「情」上確實有改善空間，這也是華航上周六爽快答應增加派遣人力的主要原因。
至於第2項本籍機師工作權，表面上看起來沒有問題，華航也很願意給本籍機師晉升，但這幾年積極進用外籍機師，最主要還是怕遇到類似罷工事件時，至少有外籍機師撐，不會所有航班都癱瘓，骨子裡就是勞資不信任。
問題就卡在，工會偷偷地在「五大訴求」中加入防清算條款、及撤換破壞勞資關係不稱職主管這2條，但這就跟「空頭支票」沒兩樣，前者等於讓工會幹部變成權貴，後者成為整肅異己工具，華航當然不敢同意這2項。
至於第5項是「被加料」的，工會要求比照長榮航空發第13個月全薪，華航已經同意了，但工會硬是自己加上個「會員限定」但書，若華航點頭，同工不同酬就算了，沒加入工會的人都會被迫加入，等於被綁架。
航空同業表示，工會把「改善疲勞航班」掛在嘴邊，卻不提自肥條款，講白一點趁亂打劫，先前反指華航對這幾項訴求已讀不回，但這些訴求都陷阱，如同喪權辱國條約，簽下了後患無窮。
(中國時報)
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