長榮機師主導罷工 李信燕惹議
華航機師過年期間發起罷工，超過500名機師響應加入，帶給社會的震撼更勝於疏運不便，桃園市機師職業工會理事長李信燕頻頻在鏡頭前發聲，為機師爭取福利，令許多人留下深刻印象。不過，越來越多人開始質疑，李身為長榮機師，卻領導這場華航機師罷工，不只正當性說不過去，各種陰謀論也開始流竄。
李信燕現為長榮航空A321機師，2007年進入長榮培訓，2009年當上機師，去年5月被推選為機師工會理事長，為機師爭取改善工作環境。機師工會長榮、華航分會去年同時取得罷工權，並與兩家航空公司達成協商一年共識，不到半年卻又與華航撕破臉。
李信燕帶領機師工會創下國內首次機師罷工，被視為勞權運動重要里程碑，但也因為影響層面太廣，外界開始質疑，一個長榮機師領導華航罷工是否具正當性？昨日華航地勤來交通部抗議，怒喊要外部勢力滾出去、長榮人滾出華航口號，明顯針對李。
弔詭的是，9日與華航資方談判6個多小時的，主要是李信燕與機師工會研究員陳柏謙，另一名常在鏡頭前受訪的工會常務理事陳蓓蓓，身為華航機師，應是談判主力之一，當天卻沒進場協商，而是待在交通部大廳。理事長的角色衝突，讓陰謀論流傳。
面對各界質疑，李信燕強調，自己是桃園市機師職業工會理事長，經由法定程序、會由代表選出，意即她代表法人、代表機師工會，這個工會裡頭包含華航與長榮分會，也代表所有會員的意志，任何決定都是透過會議討論，並非個人意志。在談判會場，她扮演好角色，至於是不是其他航空公司，「沒有太大關聯」。
(中國時報)
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