時機到 王金平1個月內宣布參選！有信心 會努力 副手是「中生代」

2019年02月11日 04:10 中國時報 周毓翔 、 吳岳修 ／台北報導 ／台北報導

大年初六又稱馬日，有馬到成功的意義。前立法院長王金平昨一大早到關渡宮發紅包福袋，由於王至今仍是「要選不宣」的狀態，媒體追問宣布參選黨內總統初選的因緣到了沒？他說「應該不出1個月就會宣告」，時間點私底下都已經決定好了，有信心才會想參選，但信心歸信心，努力還是要努力，也要得到大家的支持。

韓做副手 王說他不會那麼傻

王金平曾說宣布參選的時機點可能落在元宵節前後，昨更進一步表示已看好日期，將在1個月內宣布。

至於王金平的副手，王日前說，副手人選將是「中生代」，有傳言指出這位「中生代」有可能是高雄市長韓國瑜。但王金平昨在天元宮參拜時，就此回應說，「找他（韓國瑜），他（韓國瑜）也不會要吧，他（韓國瑜）也不會那麼傻，傻到要去提參選總統、副總統的事」。他並表示，韓國瑜有大智慧。

另一方面，前總統馬英九10日陪三重立委參選人鄭世維到義天宮及先嗇宮上香並發放福卡，吸引人龍排隊領取，顯示馬英九人氣旺。馬英九參拜後祈求中華民國國運昌隆、全國人民安居樂業、兩岸關係和平繁榮，也祝每個人都「賺大錢、大賺錢、錢大賺」。

有人解讀馬王在新北市「尬場」，王金平笑著否認，他說這是很早以前就安排好的行程。有關總統黨內初選時程，王金平說，尊重黨中央，3年前總統大選也是5月份才開始登記、6月才初選，當年自己就是在母親節當天晚上決定不參選，這是國民黨過去習慣性的時程安排。

柯成變數 王沒考慮這麼多

至於台北市長柯文哲是否成為王金平參選總統的變數？王金平說，他沒有考慮這麼多，一切還是讓情勢自然的發展，當然也都有因應之道。

王金平今年過年也是行程滿滿，大年初一就從最南端的鵝鑾鼻保安宮開始參拜，過年期間走訪高雄鳳山、台中大甲鎮瀾宮，昨天則到台北連續參拜北投關渡宮、淡水天元宮、文山指南宮，從南拜到北，確實頗有準備好要參選總統的打算。

(中國時報)