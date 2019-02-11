韓冰送上馬卡龍 世堅回贈父女表

2019年02月11日 04:10 中國時報 張潼 、 林瑞益 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨台北市議員王世堅送表給高雄市長韓國瑜，10日「真相大白」，原來是韓國瑜女兒韓冰在元旦時，送哈密瓜、馬卡龍予王世堅當新年禮物，王大感窩心，回贈「父女對表」，並取Timberland諧音「踢不爛」，祝福父女感情好。但被問是否也會送禮給台北市長柯文哲，王世堅立即回應，「除非over my dead body！」

韓國瑜9日被發現戴新表，一問之下，竟是王世堅所贈，韓國瑜還笑說「睹物思人」，「世堅為何送表」頗令外界好奇。

韓國瑜昨在楠梓區右昌元帥府發紅包時，被問及要如何回禮王世堅？韓說，最近高雄人潮非常大，將邀請王來高雄，「百聞不如一見」。

王世堅昨受訪「解密」說，元旦是他生日，竟收到韓冰寄的馬卡龍巧克力、哈密瓜，令他覺得很窩心，「我長這麼大第一次吃馬卡龍」，剛好自己要換手表表帶，就順便買了同品牌2只表，「是父女對表，象徵父女情誼『踢不爛』！」

王世堅還出示他畫給韓冰的卡片影本，上頭寫著「韓冰妳好，感謝妳送我這麼多好吃的甜點和甜瓜，我是手表控，希望這兩支Timberland可以當作你跟國瑜兄的父女對表，更希望你們父女情深，就如同諧音踢不爛。」

媒體追問，是否想對韓冰「表白心意」？王世堅靦腆地不斷否認，他說其實是回禮，但單獨回送她很奇怪，既然自己喜歡這手表，就想說送2個，1只給她、1只給她父親；王還不斷讚許這個牌子的表好用、美觀，自己也曾送給兒子、女兒及表妹夫妻。對於網路上這只表竟因此大賣，他直呼「我很意外！」

媒體追問，是否也會送禮物給柯文哲？王直言他與韓國瑜雖政治立場不同，但仍可以互相尊重，「韓國瑜跟我一樣有基本的俠義性格」，但「柯文哲最糟糕、剛好相反，欺善怕惡，他是幫助邪惡欺負善良，所以我瞧不起柯文哲！」

(中國時報)