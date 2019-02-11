豈只看因緣 步步為營皆考量

2019年02月11日 04:10 中國時報 周毓翔

前立法院長王金平對宣布參選時機，一直說要等待「因緣」，參選時機只看因緣嗎？他決定在2月底左右宣布，也是不得不的選擇。藍營朱、吳、王的參選時機都充滿政治考量。

王金平篤信佛教，但若以為他的重大決定都以宗教為依歸，就太小看他。王金平作為立法院最強和事佬、國民黨地方派系最看重的人物，王的每一步都走得相當謹慎，都要經過深思熟慮及準備，這個時機並非只是「因緣」，而是王金平已完成「先期準備」。

不同於朱立倫，朱立倫是黨內民意最高者，卸任後就沒包袱了，趁著聲勢還高，水溫還熱，他在卸任那天宣布參選，確是最佳時機。

吳敦義的民調雖敬陪末座，但他掌握黨的機器，遊戲規則在他手上，對他來講，目前最要緊的是以時間聚集民意，與朱立倫擔心時間拉長消耗民氣，自是不同。

至於王金平為何選在2月底宣布參選？這是不得不的選擇。九合一剛結束時，藍營大勝，民調顯示朱立倫遙遙領先，王不可能在那樣的狀況下宣布參選，他需要一段時間確認各地派系的心意。

王金平在春節前就出席各種團體晚宴，春節期間再拜訪地方派系，就是為了「做好準備」，不只要說服派系、團體支持，他也得確認高雄市長韓國瑜的心意，韓只要沒有參選意願，他才能無後顧之憂，若韓能出手相助，更如虎添翼。因此，王說「時間定好了」，其實也代表他「準備好了」。

王金平其實去年底幾乎已是鬆口要選，等於是「選而不宣」，目的也是想讓輿論跑一跑，看看風向如何，再評估是否跳下去參選。

至於前總統馬英九，比較像是「宣而不選」，即使已經是卸任總統，但每當被問要不要再選總統，馬總不願爽快表達。馬估計是想利用這曖昧空間，拉高在民間的支持度，讓馬迷稍有期待，或許這是他應對官司的策略，或許馬仍留戀被民眾歡迎的感覺。事實上，馬英九參選機率最低，畢竟人民已給過他8年機會。

(中國時報)