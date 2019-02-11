不禮讓 民進黨蘇震清、鍾佳濱加緊固樁
距離2020大選不到1年，中選會上月公告立委選區調整，原有屏東縣第1、2選區合併，第3選區的綠委莊瑞雄不受影響，現任綠委蘇震清、鍾佳濱則面臨選區高度重疊，區域立委勢必二選一；但兩人都不打算禮讓，加緊至各鄉里固樁，盼能在5月左右贏得初選，外界預料將有一番廝殺。
屏東縣原有3個選區，在選區調整後，鍾佳濱的第2選區面臨拆解，選區內的屏東市、麟洛鄉併入第1選區，萬丹鄉則分至第3選區。鍾佳濱日前喊出，「屏東市在哪一區，我就選哪一席立委」，言下之意將與第1選區的蘇震清強碰頭。
鍾佳濱過年前就開始到新選區踩點，由於鍾的名字若用台語唸，很像「沖咖啡」，他在臉書推出「沖咖啡」頻道，到地方掃街穿著咖啡師圍裙，紅包也改送即溶咖啡，希望加深選民印象。
蘇震清同樣在屏東諸多市場、宮廟跑行程，蘇震清說，選區變大，他會盡心盡力爭取百姓認同，「平常有在做、有在接地氣，我想百姓會支持」，強調他一定會繼續參選區域立委。
是否擔憂初選廝殺太激烈，引發基層支持者反彈？蘇震清說，鍾佳濱也很優秀，兩人都經過民意洗禮，未來是否會有初選程序，他認為中央黨部會先協調；若真的協調不成，就是「兄弟爬山，各自努力」，即使他初選沒過關，他也會輔佐勝出者打贏2020選戰。
鍾佳濱說，過往初選一般是用全民調決定人選，選民都比較理性客觀，因為不是黨員投票，比較不會讓黨員為難，也不會有選邊站問題；若沒有負面選舉，初選造成的內傷或裂痕應該都在可控制範圍。
雖然各選區立委都希望能早點被提名，以便勤跑基層迎戰選區，但由於3月16日還有最後一波立委補選，民進黨內評估，應該會先走完補選後接著再底定總統候選人，恐要等到5月才有辦法決定最後的立委候選人；至於艱困選區，可能照往例保留到最後才採徵召方式。
(中國時報)
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