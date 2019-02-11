誰說頭過身就過 民調失真成難題

2019年02月11日 04:10 中國時報 郭建伸

政黨初選常有「頭過身就過」的迷思，以為通過初選者在綠大於藍的地區，大概勝券在握，但回顧2018年底選舉，諸多綠營敗選者都是當時民調佼佼者，抑或民調呈現「不難看」，豈料真實投票卻是另一回事。民進黨主席卓榮泰日前曾說，總統初選仍是以全民調決定，但如何讓全民調不失真，恐是他要想破頭的難題。

陳其邁在高雄市長初選時，以35.9％壓倒性勝出，但最後仍以15萬票敗給國民黨韓國瑜，而同樣民調失準的狀況在蘇貞昌選新北市長時也似曾相識。新北市黨部主委余天日前就曾批評，選前民調失真應該要檢討。

事實上，黨內初選的全民調向來就只限於電話民調，較有利擅於組織動員的候選人；但現在家用電話數量大減，更遑論全民調機制對「年輕選民」、「唯一支持」的片面訊息予以加權，恐讓民調結果與真實狀況大相徑庭。

試想，若初選機制仍採傳統電話民調，且抽樣的資訊經過「修飾」，不僅測不出母體的真實好惡，可能也扼殺了沒本錢玩組織動員的年輕從政者，世代交替在政黨中就只能淪為口號。

另一方面，初選廝殺也容易種下難以撫平的裂痕。台南市長初選去年6人捉對廝殺，便當、咖啡、黑函、派系、黑金等耳語層出不窮，黨內同志幾乎是殺紅了眼在砍，直到黃偉哲在8月正式道歉後，才勉強平息；但初選裂痕仍在，支持者看完風風火火的「宮廷鬥爭」後，多半會對政黨灰心，「不出來投票」也會成為選項之一。

3月中旬的立委補選結束後，民進黨內緊接著要決定2020總統候選人及立委席次提名，卓榮泰與祕書長羅文嘉若不能對初選及提名辦法進行改進，黨內必有怨言，外界也會覺得民進黨敗選後缺乏反省，不利2020年選情。

(中國時報)