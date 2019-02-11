新天堂樂園 春節湧50萬人次

2019年02月11日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

甫開幕的台創花蓮新天堂樂園，逢首次春節9天假期，推出多項娛樂設施、展覽市集活動，加上世界級打卡景點引發話題，成為花蓮熱門新景點，吸引大批觀光人潮朝聖！據統計，9天連假湧進人數上看50萬人次，其中天使之翼打卡拍照景點、全球室內最高雙螺旋溜滑梯、「Hyper Power 極動2019」重機超跑展、SUPREME經典館、影城，以及貨櫃星巴克等均是人氣「嬌」點。

超跑重機展 車迷過癮

就有網友在FB留言：「謝謝新天堂樂園，讓我們看到很新潮的花蓮」、「謝謝改變花蓮」等。台開指出，這次超跑重機展令許多車迷流連忘返，其中台灣唯一的LB Works套件藍寶堅尼LP700 Aventador吸引最多人合照，車迷們開心地直說「過年能看到好多跑車好興奮」。

台開表示，未來整個洄瀾灣園區也是舉辦重機超跑休閒活動的最適場域。

除重機超跑展吸睛外，全球最高室內雙螺旋親子溜滑梯也湧現排隊人潮，春節期間每日約1000人次遊玩，開幕迄今累積已近2萬人次，還有來自雲林、桃園、高雄的觀光客專程來溜滑梯，更有人一連溜7次，大呼過癮。

影城滿人潮 入會踴躍

影城人潮也是滿滿滿！春節期間看電影破1萬人次。此外，新天堂樂園會員在春節期間已超過5000人申請加入，有近3000人簽署加入全球天使志工行列，我愛花蓮（I Love HL）天使翅膀、象徵花蓮乾淨空氣的大樹蛙在一樓入口廣場，也是排隊拍照打卡人氣點。

今年農曆春節期間，花蓮住宿一房難求。計程車生意更是好到不行，許多花蓮運匠表示，很多觀光客指名要去貨櫃星巴克拍照，要不就說要去溜全球最高溜滑梯，即使因塞車車資比平常貴，卻絲毫不影響旅客遊興，指名一定要去朝聖。

花鳥溫泉季 遊客朝聖

另台開集團在新埔雲夢山丘園區舉辦「花鳥溫泉季」，大年初二活動首日即湧入2.5萬多人次，之後假期每天平均有逾2萬人進園區，前往百佛道、賞茶花或是至雲水觀擲茭上香祈福。

台開集團金門風獅爺商店街福德祠發財金活動，自大年初一到初四參加人數即達1756人，累計發放金額約31.5萬元，估計整個擲茭發財金活動有近2500人參加，發財金累積發放近40萬元。金門風獅爺商店街9天春節假期，湧入人潮也逾3萬人。

(中國時報)