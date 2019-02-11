台股今開紅盤 拚直上萬點

2019年02月11日 04:10 中國時報 林燦澤 、 簡威瑟 ／台北報導 ／台北報導

國際股市近期紅不讓，台股金豬年開紅盤有好采頭！根據統計，農曆年封關期間，美股四大指數上漲2～6％，台股期貨夜盤於狗年封關日站上萬點，加上台股近十年新春紅盤偏漲升行情，有望推動11日開紅盤台股直攻萬點，補漲行情可期。

法人指出，台股元月30日封關當天收9932.26，封關期間利多頻傳：第一、美股及上海綜合指數大漲，其中費半上漲2.44％、上綜1.66％；第二、台積電ADR走揚4％，且股王大立光1月營收優於預期，有助半導體及蘋果供應鏈氣勢，台股力拚金豬年首個交易日收上萬點，希望相當濃厚。

因農曆年假期因素，上市櫃企業1月業績公布期限延長至15日，市場都在注意電子零組件最壞情況是否終結，下一步放眼3月營收表現，至於休假天數較長的2月營收，反而不是關心焦點，因此，法人建議，不需為指標型企業2月又將面臨業績衰退而擔憂。

根據台新投顧彙整2009年到2018年近十年台股新春紅盤資訊，有7個年度上揚，漲率為7成，近十年平均漲幅為0.57％，僅在2011、2014、2016年紅盤日震盪收跌。近十年新春紅盤後也是漲多跌少的盤堅行情，紅盤後5日上漲機率有7成，平均漲幅為1.52％，而紅盤後10、20日接續元宵節行情，近十個年度更有9個年度上漲，上漲機率拉高到9成。

大慶投顧總經理賴建承分析，台股休市期間，美股四大指數都呈現上揚行情，有利於台股新春紅盤走補漲行情，上攻萬點關卡。賴建承表示，值得注意的是中美貿易最新變化，以川普2月8日發表3月1日前不見得會舉行川習會，影響當日美股開低震盪。瑞銀證券台灣區研究部主管董成康亦指出，短期利空已大致反映在股價先前跌幅中，是構成反彈的重要刺激因子。目前看來，儘管蘋果iPhone需求、半導體也還有庫存調整等問題，然上半年基本面欠佳已是市場共識，暫無新利空攪局，下半年的消費性電子旺季將肩負多頭寄託。

(中國時報)