烤鳳螺一盤500元 韓市長怒了

2019年02月11日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

旗津海產店引發爭議的鳳螺，野生的1台斤賣600元。（林瑞益翻攝）

高雄觀光業正待起飛，最近卻屢傳餐飲店家價格過高，疑似訛詐遊客，儘管被傳哄抬鳳螺價格的「旗津海產店」老闆娘大聲喊冤，但高雄市長韓國瑜10日仍表示，對於屢勸不聽亂漲價的業者，市府將列入「不推薦名單」，以示對觀光客負責。

1名網友日前在臉書《韓國瑜鐵粉後援會》粉絲專頁貼文抱怨被當成「盤子」，他跟友人一行10人先後到高雄美濃等地遊玩，到旗津某海產店用餐被敲竹槓，一盤平均每個只有2顆花生米大小的烤鳳螺竟要價500元，跟店家展示的鳳螺大小差很多，大家直呼被騙。不少韓粉對此留言聲援，希望市長究辦。

韓國瑜昨到楠梓區右昌元帥府發紅包時說，最近人潮紛紛湧入高雄，但也聽聞某餐廳哄抬價格，他以高雄市長身分再度呼籲所有的小攤商、餐廳、飯店、民宿與土產購物店等，一定要愛惜羽毛，讓旅客對高雄留下好印象。

他強調，市府除道德勸說外，也將把屢勸不改的店家列入「不推薦名單」，這對其生意將是一大打擊，市府不想太強勢，但為了對觀光客負責任，將採取必要手段。

「旗津海產店」老闆娘陳淑珍昨大聲喊冤，認為30幾年信譽被毀於一旦，消費者胡亂爆料投訴，加上部分媒體未實際查證，就隨著網路傳聞起舞，爆料網友也未用原本裝盛的盤子拍照，而是用分裝的小盤，「做生意一分錢一分貨，我還有十幾名員工等著吃飯，不可能隨便哄抬價格自砸招牌！」

此外，高雄六合夜市和瑞豐夜市日前也被遊客爆料不只東西漲價，停車費也飆漲，瑞豐夜市假日停車從100元漲到150元；六合夜市一家土魠魚羹，也被指從原本50元漲到60元。

高雄市旗后商圈發展協會理事長陳昱宏也力挺「旗津海產店」說，老闆娘不可能做這種事，當地鳳螺1台斤640元，進口鳳螺也要560元，相信當地店家都秉持良心做生意，「不排除有幾顆老鼠屎，但以『賺了就跑』的外地人居多」。

(中國時報)