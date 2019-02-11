飛行傘卡電塔摔落 教練殞命陸客重傷

2019年02月11日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉驚傳飛行傘墜落意外，飛行傘王姓教練10日載陶姓陸客從30多米高壓電塔摔落，造成王男殞命、陸客重傷，由於2年多前該公司也發生女陸生摔傷脊椎重創，讓陸客人人自危！不過，因縣內迄今尚未訂定飛行傘相關管理條例，對於該起意外也「無從開罰」。

飛行傘業者王田明（57歲）昨天一早帶著上海籍陶姓陸客（25歲）在明利村山區飛行，疑遭遇亂流受困電塔後墜落，王男和陶男被民眾發現雙雙倒臥傘布旁，其中，王男當場失去生命跡象，經送院搶救後不治，陶男腰椎受傷無生命及癱瘓危險。

警方調查，兩人上午8時許從海拔約600多公尺的明利山出發，預計飛行15分鐘，疑似降落時不慎傘繩纏到距離地面約40公尺處的高壓電線，陶男轉述王男害怕觸電，急忙剪斷傘繩脫困，卻不慎從高處摔落，警方檢視死者無燒灼痕跡，排除電擊身亡。

擁有雙人載飛證照的王田明，飛行經驗逾10年，不僅通過中華民國飛行總會滑翔運動協會舉辦高級飛行員檢定，也經常在國內飛行傘比賽得獎，10年前從萬榮鄉代會祕書轉戰鄉長失利，專心經營飛行傘公司，標榜「親切安全、技術高」。

有「台灣最高飛行傘」基地之稱的明利村，為國內飛行傘熱門觀光休閒景點，吸引許多陸客慕名體驗，王男以「雙人傘體驗飛行」，遊客不需事前特殊訓練，就能輕鬆享受高空飛行樂趣，一飽花東縱谷和太平洋美景，每次收費2500元，並全程替遊客紀錄空中影像留念。

近年無動力飛行活動盛行，意外事件也頻傳，2年前該業者也發生女陸生重摔脊椎，雙方因高額醫藥費對簿公堂。對此，教育處體保科長白鴻儀說，全台目前僅屏東縣2008年制定相關管理條例，規定若責任確定為業者，可令其改善或吊扣登記證，坦言縣府目前也「無從開罰」。

(中國時報)