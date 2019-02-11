特定細胞治療 最快本月上路

2019年02月11日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

為使細胞治療技術早日應用於有需要的國人，衛福部去年已發布《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，將優先開放醫療機構為癌症、大面積燒燙傷、退化性關節炎等重症病患，或高齡者施行特定的細胞治療項目。政院昨預告，最快本月將有首批醫療機構開始實行治療，預計超過10萬名病患受惠。

行政院表示，臨床醫學的常規療法如藥物和手術，雖已能治療諸多疾病，但仍有難治之症，如癌症、腦梗塞、腦出血後遺症、漸凍症及阿茲海默症等，尚需仰賴新興科技及醫學技術方能提供新解方，使國人健康獲得更完善的照顧。

行政院表示，台灣與日本是全球唯二將細胞治療視為醫療技術發展的國家，為減輕癌末或其他重症病友的痛苦，並改善高齡者生活的不適與不便，希望可以善用台灣醫療優勢及臨床能量，推升國內再生醫療的床與產業能量，力爭成為亞洲細胞治療中心。

行政院指出，再生醫療帶來嶄新的治療模式，也推動現代臨床醫學跨入前所未有的高度，如106年美國食品藥品監督管理局（FDA）批准兩款CAR-T細胞療法，不僅為癌末病患帶來生機，也為癌症治療領域注入強心針。

(中國時報)