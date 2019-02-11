推特開炮 嗆民主黨勝選無望！前進2020 川普吹響衝鋒號

2019年02月11日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

表態參選的民主黨人

隨著2020大選年逼近，有意出馬挑戰美國總統川普的民主黨人一個個跳出來，該黨掌控的眾議院更準備發動一連串調查行動，期待把川普提早拉下馬，在2020年重掌白宮。面對來勢洶洶的民主黨，川普雖看似老神在在，但透過日前發表的國情咨文演說，顯示他已坐定戰鬥位置，左打民主黨，右拉攏鐵票部隊，為尋求連任提早開戰。

民主黨自從重新奪回眾院後便動起來，啟動各項調查機制，讓川普除了面對通俄門特檢穆勒，還得左支右絀。不過白宮和共和黨揚言，會盡全力不讓民主黨得逞。川普9日在推特開炮，怒嗆民主黨國會黨團惡意針對，「當共和黨掌握眾院多數時，不曾如此充滿恨意與鄙視！民主黨想贏2020，但他們很清楚自己無法合法勝選！」

奪回白宮 敵營磨刀霍霍

在國會山莊外，民主黨也磨刀霍霍，等著在明年打下川普，直取白宮。儘管有意角逐者眾，但檯面上曝光的10位候選人大多缺乏全國知名度。而早透露會參選的麻州聯邦參議員華倫女士，終於在9日正式宣布角逐黨內總統提名，這位曾指川普為「招搖、卑劣、膚淺騙子」的A咖參戰後，另一位參議員克勞布查女士在10日跟進加入混戰，黨內總統提名大戰煙硝味已然升高。

不管對手政黨由誰脫穎而出，川普仍按兵不動，但其實他早已針對連任就戰鬥位置。本月初的國情咨文演說，除了是遭政治危機圍攻的反擊，更是2020競選策略的大膽表述。如2016年一般，川普瞄準南方和中西部工業區的藍領鐵桿，針對移民議題大肆放送煽惑言論，「非法移民正是最能顯現美國勞動階級和政治階級分裂的議題。」

國情咨文演說 抓緊鐵票

他持續把民主黨與極端左翼或社會主義畫上等號，「我要重申我的決心，絕不讓美國成為社會主義國家。」針對紐約州議會民主黨團通過的墮胎法案，他也不忘透過批評該法「在嬰兒出生前，硬生生從母親子宮中剝奪它生命」，以拉攏上次大選力挺他的福音教派，希望讓選民認為，民主黨已偏離美國主流。另一方面，川普也向選民訴求，自己能締造美國經濟數十年來最亮麗的復興榮景。

美國有線電視新聞網（CNN）分析，國情咨文演說再次顯現川普以不變應萬變，拒絕拓展新票源、牢牢抓穩基本盤不放的心態，希望重演2016年打破外界看衰，入主白宮的驚人逆轉秀。

(中國時報)