川普主要對手華倫 未戰先失血

2019年02月11日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國麻州民主黨籍聯邦參議員華倫9日正式宣布2020總統大選選戰開跑，她是在已表態參選的10位民主黨人士中，知名度最高的一位，向來對華爾街不假辭色，也經常與總統川普唇槍舌劍，是目前最能抗衡川普的一位。但印第安原住民血統問題成了她參選路上一道無法繞開的坎。

哈佛大學前法學院教授華倫是川普的死對頭，就連競選政見也衝著川普而來。她批評川普執政讓富人更富、窮人更窮，因而要撥亂反正。她強調經濟平等及打擊貪腐，稱美國民眾正在忍受一個被一群億萬富豪及大企業「收買及幫他們買單」的政府。她也大力批評華爾街，支持對富人加稅，以及推動立法規範她口中魚肉百姓的大企業。

不過華倫正努力化解困擾她已久的血統爭議。事情緣由於2012年她競選參議員期間，批評者質疑了她所聲稱的印第安血統。川普也捅華倫一刀，稱如果她接受DNA鑑定證明自己是印第安人，他就捐100萬美元。他還抨擊華倫自1980年代就利用原住民後代身分在就學和就業上取得優勢。

為了讓川普閉嘴，華倫真的做了DNA鑑定，顯示她的印第安血統在1/1024至1/64（0.0977％至1.56％）之間，雖然的確有印第安血統，但微乎其微，距離原住民祖先可能已是六代或十代之遙。這結果不但沒有讓此事劃上句點，反適得其反，讓華倫遭各方圍剿。首先契洛基族（Cherokee Nation）就發難，認為印第安身分不該單憑DNA鑑定，若華倫繼續聲稱有印第安血統，是在破壞契洛基族的利益。

而扳回一城的川普則繼續揶揄華倫。推文感激契洛基人的「間接聲援」，並指華倫這個「寶嘉康蒂」是「徹頭徹尾的贗品」，連契洛基族都不要她。

共和黨全國委員會也乘勝追擊，向德州律師工會申訴，要求對華倫在1980年代於背景欄勾選「原住民」之舉祭出處分，懲處她「撒謊造假」。

儘管華倫為此道歉，努力淡化血統爭議。不過美媒指出，這雖不是致命問題，但肯定會讓她在民主黨初選中處於劣勢，她想藉此爭取少數族裔支持的希望，或會因此而大減。

(中國時報)