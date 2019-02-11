柯賓全裸床伴 邀好友看光光

2019年02月11日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

將邁入古稀之年的英國工黨黨魁柯賓，向來被視為反脫歐協議的狠角色。但一本披露他年輕時荒唐行徑的傳記，可能會令他羞得無地自容，老臉掛不住。傳記描述柯賓曾邀朋友回家，共賞躺在床上的全裸女友，只為了宣告自己再度脫離單身。

《每日郵報》9日報導，以撰寫未經當事人授權傳記聞名的英國作家鮑爾用了一年半時間挖掘柯賓的陳年八卦，寫出《危險英雄：柯賓對權力的野心陰謀》（Dangerous Hero: Corbyn’s Ruthless Plot For Power，暫譯），將於21日出版。

書中披露不少柯賓年輕時期的模樣，包括與前女友艾波特交往時的風流韻事。柯賓在1979年與結縭僅5年的第一任妻子查普曼離異。不久後，30歲的柯賓戀上26歲的政治夥伴艾波特。不過當時他們非常低調，周圍朋友大多不知道這對「黑白配」正打得火熱。

艾波特是牙買加移民後代，也是劍橋大學紐納姆學院第一位黑人女學生，大學畢業後在人權團體工作。同事從她辦公桌翻出一本日記，裡面寫到，「希望蓄著絡腮鬍的柯賓對她粗暴一點」。艾波特的私密性幻想頓時攤在陽光下，而且徹底違反自身發揚人權的工作使命。

有一天柯賓與朋友兼政治夥伴溫尼斯和赫爾一起在社會住宅區發放傳單。到了中午11時30分，柯賓以拿傳單的名義，開車載他們返回住處。當三人走進柯賓房間，突然目睹艾波特一絲不掛躺在床上，雙方都嚇一大跳，艾波特急忙用羽絨被蓋住自己的裸體。這時，柯賓卻自得其樂地高聲向友人宣布，艾波特就是他的新女友。溫尼斯回憶這段往事說，「柯賓根本是故意讓我們看見女人躺在他床上」。

不過兩人戀情並未長久，過了一年，柯賓就對艾波特失去興趣。艾波特想結婚生小孩，柯賓只想搞政治，兩人對未來沒有共識。

分手那一天，艾波特搬離柯賓住處。當時幫忙搬東西的溫尼斯說，柯賓突然回家，聽朋友說完艾波特搬家的原因，柯賓一語不發離開，後來說是去開會。艾波特回憶，「我無法和兩個星期都不回家的人維持關係」。艾波特現在擔任工黨影子內閣內政大臣，與柯賓仍是工作夥伴。

(中國時報)