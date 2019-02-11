陸美經貿談判 拉鋸中露曙光
中國時報
林勁傑／綜合報導
美國副貿易代表格瑞希11日抵達北京，與大陸舉行新一輪磋商，為14、15日的「中美經貿高級別磋商」預作準備。對此，大陸知名政經微信公眾號《牛彈琴》發文點出這一輪談判三個耐人尋味的小細節；即反映出美國的緊迫感，以及陸美經貿談判已進入關鍵時刻，雙方正全力以赴。
儘管外媒引述白宮官員說法透露，美國可能延長3月1日的談判期限，不過，日媒《每日新聞》報導，大陸國有企業優惠政策等結構問題，以及能否在遵守協議條款的機制構建上找到妥協點都將成為此輪談判焦點，但因事關大陸政治體制等重大問題，談判完全達成共識的可能性很低。
大陸新華社稱，大陸國務院副總理劉鶴將於2月14至15日在北京，與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽舉行新一輪陸美經貿高級別磋商。
《牛彈琴》指出，美方團隊11日提前抵京，關鍵字是「提前」。有種感覺若非大陸要放春節長假，美方應該更早就來大陸談了。這至少說明美國人對這次協商高度重視，美國也有緊迫感。
其次是美方團隊的規格。美談判團隊除領銜的萊海澤與穆努欽外，成員包括：美國貿易代表署首席農業談判代表陶德、商務部國際貿易事務次長卡普蘭、能源部助理部長溫伯格、財政部次長馬爾帕斯、白宮國家經濟委員會副主任威廉斯等。這是一個規格相當高的團隊。
細節三則是，美方不斷變化的措辭。華爾街股市最近卻是上下波動，信號很多，但跟美國人打交道，更要看美國人的行動，行動比言辭顯然更有說服力。這輪談判，毫無疑問是近一年陸美博弈中最重要的一次。
《環球時報》也評論稱，年後這輪談判顯示雙方都願意磋商順利。希望美方冷靜研判形勢，若不想把雙贏變成雙輸，那麼就請放棄單贏的想法。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。