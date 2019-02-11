陸美經貿談判 拉鋸中露曙光

2019年02月11日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

美國副貿易代表格瑞希11日抵達北京，與大陸舉行新一輪磋商，為14、15日的「中美經貿高級別磋商」預作準備。對此，大陸知名政經微信公眾號《牛彈琴》發文點出這一輪談判三個耐人尋味的小細節；即反映出美國的緊迫感，以及陸美經貿談判已進入關鍵時刻，雙方正全力以赴。

儘管外媒引述白宮官員說法透露，美國可能延長3月1日的談判期限，不過，日媒《每日新聞》報導，大陸國有企業優惠政策等結構問題，以及能否在遵守協議條款的機制構建上找到妥協點都將成為此輪談判焦點，但因事關大陸政治體制等重大問題，談判完全達成共識的可能性很低。

大陸新華社稱，大陸國務院副總理劉鶴將於2月14至15日在北京，與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽舉行新一輪陸美經貿高級別磋商。

《牛彈琴》指出，美方團隊11日提前抵京，關鍵字是「提前」。有種感覺若非大陸要放春節長假，美方應該更早就來大陸談了。這至少說明美國人對這次協商高度重視，美國也有緊迫感。

其次是美方團隊的規格。美談判團隊除領銜的萊海澤與穆努欽外，成員包括：美國貿易代表署首席農業談判代表陶德、商務部國際貿易事務次長卡普蘭、能源部助理部長溫伯格、財政部次長馬爾帕斯、白宮國家經濟委員會副主任威廉斯等。這是一個規格相當高的團隊。

細節三則是，美方不斷變化的措辭。華爾街股市最近卻是上下波動，信號很多，但跟美國人打交道，更要看美國人的行動，行動比言辭顯然更有說服力。這輪談判，毫無疑問是近一年陸美博弈中最重要的一次。

《環球時報》也評論稱，年後這輪談判顯示雙方都願意磋商順利。希望美方冷靜研判形勢，若不想把雙贏變成雙輸，那麼就請放棄單贏的想法。

(中國時報)