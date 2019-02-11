崔天凱稱雙方可達互利共贏協議
中國時報
林勁傑／綜合報導
大陸駐美國大使崔天凱表示，陸美近40年發生很大變化，但兩國關係「合作和互利共贏」的主流不應改變。陸美雙方團隊正對經貿問題密集磋商，應對雙方達成互利共贏的協議保持信心。
中新社報導，崔天凱8日出席由世界事務理事會西密西根分會舉辦的陸美建交40周年對話會，與美國前副國務卿伯恩斯（Nicholas Burns）就陸美關係及兩國經貿問題等對話交流。崔天凱說，陸美間存在分歧很正常，重要的是雙方增進相互了解，正確判斷對方的戰略意圖。「競爭」本不是壞詞。但現在有人將競爭解讀為零和遊戲、勝者通吃，乃至預定贏家，這種想法對陸美關係傷害很大，應當堅決摒棄。
崔天凱透露，陸美雙方工作團隊正就經貿問題密集磋商，應對雙方達成互利共贏的協定保持信心。他並強調，在高科技領域，只有相互學習借鑒才能實現更大發展，關起門來、人為設置障礙不利於科技進步。大陸能取得現在的發展成就，靠的是中國人民的勤勞與智慧，不是靠竊取，或強制別人轉移技術。美方應以開放的心態與陸方加強交流，這有利於美企進一步打開大陸市場。
(中國時報)
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