打造台中矽谷 熱血台商砸億元

2019年02月11日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

拚經濟無假期！台中市政府10日舉辦「燕子迎春－台商春節聯誼會」，市長盧秀燕親自出席歡迎台商回台中投資，上海投資團團長莊震霆聽完市府簡報後，當場宣布將投入1億元資金，未來盼打造台中矽谷；皇冠企業集團董事長江永雄及優客工場好康報抱創業投資董事長徐正文也紛紛響應，將在台中設立工廠及青創基地。

年假開工 百人覓商機

「燕子迎春－台商春節聯誼會」10日在台灣大道市政大樓舉辦，包括市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、全國台商投資企業聯誼會常務副會長于曰江、常務副會長王健源、兩岸交流委員會副主委洪璽曜、中華兩岸企業交流協會理事長陳堂立等，共逾百位台商交流商機。

盧秀燕說，拚經濟就要做好經濟服務，她上任後，許多台商向她接洽盼能回台中投資，因此春節連假尚未結束，市府迫不及待在大年初六辦理台商聯誼會，市府會對台商的需求做整體服務，盼台商「燕子歸巢」帶領台中「拚經濟、拚經濟、再拚經濟」。

市府經發局長高翔、觀旅局長林筱淇、農業局長蔡精強3人親自向上百名台商簡報介紹台中市發展現況、優秀軟硬體實力及優渥投資條件，並呈現台中觀光發展藍圖，包括整合台中各區資源及活動盛會、特色觀光景點、農特產品及觀光休閒農場等中部特色優勢。

青年留鄉 設陸客特區

上海投資團團長莊震霆聽完簡報，立即表明將在故鄉中區投資1億元打造台中矽谷，讓台中青年留在家鄉投入跨境跨國事業。他說，台中有辦理大型活動的良好條件，可在中區設置「陸客特區」，將這個招牌打響到對岸，且台中離日月潭等觀光景點相當近，只要將陸客留在台中，預估可帶來每月9億元商機。

皇冠企業集團董事長江永雄說，他投資台灣精卡科技公司，擁有延長食物保鮮的冷鏈核心技術，預計將生產工廠設在台中，為台中注入新的量能。優客工場好康報抱創業投資董事長徐正文說，將在台中設立青創基地，留住台中的人才，也把各地人才帶來台中。

高翔表示，很感謝各位台商朋友對台中的愛戴與支持，台中市政府將全力協助台商發展台中新經濟。

(中國時報)