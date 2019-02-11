城市交流成主軸 台商盼不談政治

2019年02月11日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

海基會大陸台商春節聯誼活動今上午登場，蔡英文總統將蒞臨現場並致詞。九合一選舉後，城市交流預料將是今年兩岸互動主軸，台企聯常務副會長翟所領昨日受訪時表示，希望城市交流不要談政治與意識形態，應以兩岸民眾利益出發，這樣才有意義；上海台協會長李政宏則表示，上海台協預計將今年的徵才博覽會4月移師高雄，並陸續籌辦文創合作、農產品對接等活動，希望成為促進兩岸交流的平台。

2019年大陸台商春節聯誼活動11日上午10點半在台北圓山大飯店登場，今年主題為「金豬報喜，歡迎回家」。在海基會董事長張小月、陸委會主委陳明通、經濟部長沈榮津致詞後，總統蔡英文將蒞臨現場致詞，並向台商祝酒賀年。

李政宏昨日受訪時表示，對於兩岸地方交流，台商樂觀其成。只要能抓緊務實與創新這兩個重點，相信對兩岸關係、台灣經濟發展都有益處。

他指出，上海台協已連續兩年在台北舉辦徵才博覽會，今年將移師高雄舉辦，預計在4月。

翟所領則表示，促進兩岸城市交流的同時，應加強兩岸民眾的交流，才能真正促進兩岸關係、拉近彼此距離。兩岸應該彼此合作，而非彼此競爭，唯有合作，才是兩岸的出路。

(中國時報)