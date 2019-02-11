1111開辦幸福企業擴大徵才

2019年02月11日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

幸福企業擴大徵才

找工作APP

為推動賺錢的企業，提供員工最好的福利，以吸引最優秀的人才，為公司創造最佳的績效，1111人力銀行在2019年開啟幸福元年，推出「幸福企業擴大徵才博覽會」活動，期望企業賺大錢，台灣社會將更好！

設網路專區 找高薪工作

1111人力銀行總經理劉美葵表示，企業存在的意義有兩個，一是為社會創造幸福，二是為員工創造幸福；因此，廣義的講，幸福企業就是能夠為人類創造幸福的企業，狹義的說，幸福企業就是能夠滿足員工幸福感的企業。

為推動幸福企業活動，首先，1111人力銀行打造幸福企業網路專區，將各產業不同職務的薪資，提供自高到低的排序，便利求職者依自身條件，易於搜尋高薪工作。

除了依高薪挑選合適的工作之外，1111人力銀行也朝幸福企業方向發展，讓求職者和上班族依照各行業的工作環境、員工福利，搜尋出最好的職缺，讓加入幸福企業任職，變得更簡單、快速。

網友可以將自己「祈」待的福利，在活動網站直接提出，讓各企業老闆聽到員工心聲，朝向幸福企業邁進，另外，藉由大量分享，更可相互討論心目中最好的福利。

要什麼福利 讓老闆聽見

劉美葵表示，鼓勵企業提供獎金、假期與特殊福利與設施，也歡迎上班族自行推薦，並票選心目中最好的公司，將授予「幸福企業」標章，每個月依不同的產業，透過中國時報與鏡周刊等主流媒體，把幸福企業對外公布，不但可提升企業的形象，更讓企業吸引更多的優秀人才。

(中國時報)