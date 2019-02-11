做滿10個月 人力銀行送萬元
找工作送一萬
1111人力銀行為鼓勵企業提供好的福利，吸引優秀之人才加入團隊，同時鼓勵年輕人快速找到好的工作，特舉辦送「找到工作送萬元」活動。
為鼓勵年輕人在工作崗位努力打拚，即日起推出「找到工作送萬元」活動，只要透過1111找到工作，並做滿10個月送1萬元、做滿6個月送6千元、做滿3個月就送3千元，由求職者自己選擇，也希望透過這次活動，鼓勵年輕人能安定工作穩定就業，幫企業能找到好人才。
1111人力銀行表示，此次活動和以往不同，三種找到工作送獎金是由求職者三選一，達到審核標準，立即紅包送到手。並且還有「分享紅包」活動，把幸福傳出去，不論按讚、分享，都能有紅包可拿。
凡是推薦幸福工作給同學、好友，被推薦者找到工作，來本活動頁申請找到工作（穩定就業）獎金通過後，推薦人每推薦乙次即得獲得1千元。本活動另歡迎求職者撰稿分享找到工作應徵面試之經驗心得，並提供以每字2元計價之稿酬。
(中國時報)
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