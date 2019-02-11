同遊五星級旅程 員工士氣大振
「讀萬卷書不如行萬里路」，出社會打拚工作，若選對企業照顧到員工旅遊的福利，就可以行萬里路增廣見聞；1111人力銀行觀察，有企業就非常重視與員工一起出遊，當成是團隊心理建設（Team Building）的一環，增加團隊默契、促進員工士氣之餘，也能讓企業上下有滿滿的幸福感，一舉數得。
系統傢俱的流通先驅「歐德傢俱」，公司每年都會舉辦國內外員工旅遊，挑選的景點堪稱是五星級路線，從捷克、德奧、荷比法、關島、日本關西、新加坡、馬來西亞、韓國、芭達雅、世界博覽會、沙巴、東京迪士尼、九州、帛琉、泰國等，一年出國旅遊機會2至3次，是知名「全球玩透透」的幸福企業。
許多公司辦尾牙時光是找餐廳、想節目，就讓幹部忙得七葷八素，如果有這款症頭，不妨參考這間專門代理日本醫療精密器材的「仰德儀器」。為了犒賞員工，仰德儀器獨創「尾牙旅遊及抽獎」三合一，公司尾牙讓員工有得吃、有得抽、還有得玩，2天1夜HIGH翻天。
員工旅遊常會當年用不完，無塵室機電工程大廠聖暉工程科技公司，則以變通方式，不僅讓員工每年有國外旅遊機會，資歷滿1年，兩位員工即可成團，每人每年1萬元補助，當年用不完還可累計至次年，而且還有1年2次的家庭日，一起跑遍武陵農場、麗寶樂團、阿里山。
(中國時報)
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