健全福利 更能帶動企業成長

2019年02月11日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

上班族辛勞工作，除了求個溫飽，更期望在馬斯洛需求理論樓層中，每往上爬一層，就能令人感到更加幸福、滿足；1111人力銀行認為，「衣食足而後知榮辱」，給予員工薪資以外的各種福利，若同時能促進健康、自我實現，也是「幸福企業」能為員工謀求更多正面影響的思維方向。

信義房屋實施彈性福利制度「信福幣」，每位員工發送等值新台幣1.5萬元的信福幣1萬枚，用來支付學習成長、身體健康、家庭照顧等三大構面的福利項目，包括健身房、運動中心、子女托育、眷屬健檢及非工作相關的學習成長課程等，皆由員工自行分配運用；信義房屋透露，信福幣預算逾新台幣1億元。

以保特瓶、咖啡渣做成運動機能布料的台灣知名企業「興采實業」，總經理陳國欽身體力行運動常保健康，除自己馬拉松、單車、游泳鐵人三項樣樣來，更大方贊助員工免費參加路跑，每年5到8場還由總經理親自領頭下場跑，鼓勵員工運動促進健康。

高雄連鎖火鍋店「泰山汕頭沙茶鍋」則有獨到的幸福祕訣；新進員工做滿3個月後，可向公司申請「優惠存款」，在銀行開設1年期的零存整付，每月至少存進3千元，若1年期滿未領出，老闆就再存入15％的利息，最高可達100％，用這個方式鼓勵員工存錢，也讓員工加速存一筆資金，完成實現自我的夢想。

(中國時報)