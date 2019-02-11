激發員工績效 產官學研22日開講
1111人力銀行積極推動「幸福企業」活動，也關注到激發員工績效表現的提升，因此，結合中華人事主管協會集結學者專家、人資協會與HR顧問，透過產官學研所舉辦的講座和論壇，活動於2月22日開跑。
1111人力銀行表示，系列講座與論壇，依不同的行業，分享如何以最佳的績效考核，公司賺大錢的實例，讓企業因而更成長茁壯，甚至以企業內訓，提供客製化、量身訂作的服務，針對企業面臨的問題，逐項提供解決方案。
第一場的講座，以提升企業績效管理為題，擇定於22日上午9點半在張榮發基金會10樓舉行，邀請雲朗觀光集團人資長朱建平、星展銀行人力資源處薪酬福利部副總裁盧文傑及晶華飯店人資副總劉富美，共同研討透過讓員工有感的幸福條件，激發工作績效表現的最新人資管理經驗與觀念分享。
除此之外，面對AI人工智能所帶動的工業4.0時代的來臨，產業的轉型與升級，遭逢前所未有的嚴峻挑戰，再加上台灣在工商發展上的「五缺」，即缺水、電、地、才、工等問題，成為投資環境上的障礙，如何在技術上突破創新，從管理的面向出發，以全新的通路思考，拓展創新服務的新量能。
1111人力銀行還另外籌劃「營運創新」、「學用落差」、「投資開發」三項論壇，自3月起次第於北中南東四地展開；1111人力銀行副總經理李大華表示，透過論壇找出解決問題的方法，同時，向政府提供建言，為促進產業創新升級，立足台灣、布局全球而努力。
(中國時報)
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