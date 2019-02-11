月津港燈節 點亮鹽水小鎮

2019年02月11日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

邁入第8個年頭的台南鹽水月津港燈節，已成為全台在春節期間最具特色的燈節之一，從初登場時不到2萬參觀人次，到去年已湧入66萬人，更有許多慕名而來的外國觀光客，打響鹽水小鎮名號；不落俗套，結合台灣獨特城鎮風情與當代藝術的燈區風格，讓「月津港燈節」品牌更為鮮明。

「一府、二鹿、三艋舺、四月津！」鹽水發展燈節具得天獨厚優勢，早期月津港河運興盛、經濟發達、人文薈萃，奠定歷史地位，以水域當舞台，作為燈節的核心價值與發想，台南市文化局與策展團隊合作結合燈區與巷弄、河道，形塑光影與水域交織的意象，成就獨樹一格的風景。

邀30組團隊 呈現3個月亮

2019年津港燈節以「隨光．呼吸」為策展主題，把整個鹽水小鎮當做布展場景，並邀請來自法國、日本、台灣等地共30組團隊及藝術家，以「3個月亮、3個場景、3種意境」為主軸，呈現「環境的呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」3大視覺效果，親水公園周邊是主要設置地點，讓藝術作品與生態環境產生和諧感，參觀民眾漫步其中，真的可以「隨光呼吸」。

台南市文化局長葉澤山說，水利局去年起透過前瞻計畫經費補助疏濬水域，使今年燈節範圍更寬闊，32件創作各有意境，也特別帶入劇場化呈現方式，包括法國團隊Groupe LAPS將之前參展的燈管人作品，進階為燈管人樂團，在水上舞台帶來精采演出；台灣的周定賢藝術團隊則在信義橋設置長達100公尺的燈飾，搭配水幕動畫、投射鏡球，從靜態陳列到動態展演，更強調與民眾的互動性。

連接特色巷弄 展在地魅力

文化局另與在地藝術工作室結合設置巷弄燈區，包括中正路、中山路延伸到鹽水大眾廟，還有一銀巷、連成巷、王爺巷、魚鱗巷等特色巷弄，都在布置範圍內，以昔日繁榮水道網路做發想，與在地生活相互呼應，遊客深度感受在地魅力。

今年燈節周邊活動相當豐富，永成戲院有電影放映及表演，橋南老街遊客服務中心也有水仙花雕刻藝術創作展，八角樓則有紙漿雕塑作品展及信義路繽紛花海，加上元宵節接續登場的鹽水烽炮，月津港燈節將持續展至3月3日，預計為小鎮帶來可觀人潮。

(中國時報)