高雄金銀河 百豬燈區討吉利
2019高雄愛河金銀河燈會9日大年初五盛大開幕，融合復古與創新元素，吸引數十萬人潮瘋睹，四大燈區展現港都魅力風情、金銀財寶夜市吃喝玩樂一網打盡，霹靂布袋戲、明華園劇團、藍寶石歌廳秀等表演輪番上陣，連續12天，天天都精采！
愛河金銀河燈會由高雄市長韓國瑜手捧「素還真」揭開序幕，他提及，「天上有銀河、地上有金河、高雄有愛河」，今年燈會是傳統、復古與創新交錯，帶來滿滿的人潮，熱情邀請大家參觀愛河燈會，希望新的一年高雄充滿無限歡樂，帶來廣大的財富，嘉惠市民。
韓國瑜表示，南部三大燈會由高雄佛光山燈會先起跑，緊接高雄金銀河燈會，後接續屏東台灣燈會，一連串燈會接力賽，讓南台灣充滿歡樂，希望大家喜歡高雄燈會，並祝福新的一年更美好，大家發大財。
日前佛光山「蓮花燈區」引發網友熱議，意外成為熱門打卡景點。韓國瑜提到，有人對高雄燈會佛光山贊助的蓮花燈區酸言酸語，但星雲大師和佛光山的師父都不動搖，還是一樣支持高雄燈會，很感謝星雲大師。
今年燈會以「金銀河」為概念閃耀登場，四大主題燈區「童心童趣」、「懷舊風味」、「魅力星光」、「戀戀風情」呈現港都的驚豔魅力，並結合今年生肖「豬」，打造百豬燈區，圓潤可愛且討喜。
除保留傳統燈區外，首創數座絢爛百米隧道燈、獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾，以光影變化增加互動性及趣味性，歡迎民眾前來感受萬種風情的水岸燈會。
(中國時報)
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