桃園浮空投影 把主燈帶著走

2019年02月11日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

2019桃園燈會採童話主題，以阿拉丁神燈、綠野仙蹤、胡桃鉗和愛麗絲夢遊仙境，串聯4大燈區，展現魔法童話城。桃園更創全台之先，推出「浮空投影」，透過投影卡，讓各燈區特色主燈躍然於手機上，帶回家跟親朋好友分享，讓燈會增添互動跟科技味。

2月12日至24日登場的桃園燈會，選在整治完成的南崁溪沿岸，有桃園三民運動公園、汴洲之美橋、龜山星月橋和蘆竹竹夢橋4大燈區，燈組數量達49組，創歷年之冠。主燈「桃園魔法師」高11公尺、寬9公尺，展現傳統紮燈工藝，「魔法師」擦亮神燈後，各項建設閃亮登場，桃園捷運列車也隨燈光展演秀啟動旋轉，讓人看得目不轉睛。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，民眾只要下載「桃園智慧遊APP」並分享給好友，就能至三民主燈區醫護服務台旁，領取限量2萬份的投影卡，把組裝完成猶如倒金字塔的投影卡放在「桃園智慧遊APP」上，手機就可化身成璀璨的浮空彩燈，把4大主燈帶回家觀賞，未來更將結合龍岡米干節、大溪豆干節等節日，持續讓桃園特色活動立體浮現。

現場也有趣味AR尋寶活動，只要蒐集到6個燈會限定徽章，加碼贈送限量小禮物。桃園智慧遊也有燈會活動全攻略，包括各燈區簡介、交通及天氣提醒，周邊玩樂資訊一應俱全。

(中國時報)