迎新春 竹縣打造會動的花燈
一年一度的新竹縣新埔花燈迎天穿踩街活動，24日將於新埔鎮中正路上熱鬧登場，現場將呈現4座300公分的巨型大燈，以「諸（豬）事大吉」為主題，搭配全縣數十個踩街隊伍，保證令人目不暇給，帶回滿滿的金豬喜氣。
天穿日被視為春節後最重要的客家傳統節日，今年適逢豬年，踩街活動的巨燈力邀彩繪師共同創作，彩繪主題融合新埔鎮特色、特產、吉祥物為主題，象徵「福氣滿滿、諸事大吉」。
「圓滿如意燈籠巨燈」以可愛豬造型作為設計的主題，呈現圓滿如意，燈籠造型骨架設置旋轉盤，行進時會以固定時間旋轉，讓觀眾能看到巨燈各個精采的畫面。客家獅造型燈籠則以柿子及桐花「花開富貴、事事如意」呈現豐富畫面，象徵「風調雨順、吉慶有餘」的吉祥之意。
新竹縣各大社區、團體也應邀響應天穿踩街活動，五埔社區發展協會以媽祖出巡為主題，祈求風調雨順，並以金珠報喜相隨，祝民眾都能討到吉祥。
內立社區產業以柑橘為主，今年花燈以大桔大利為主軸，展現社區之意象，並配合豬年意含，祝福大吉大利，諸事順利。新埔鎮舞蹈協會將以客家歌曲《我是客家人》結合可愛小豬一起踩街，透過熱情歌曲及舞姿，一起迎向美好的豬年。
(中國時報)
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