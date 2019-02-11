煙火瀑布傾瀉 照亮南投夜空
2019南投燈會「水陸雙棲」，精彩好看！今年活動將持續舉辦到2月24日，延續水陸燈區雙場域規畫，包含埔里鎮共推出超過20個主題燈組，結合水陸空6大吸睛主題，遊客得以從白天逛到晚上；縣府歡迎全國民眾來趟南投，走春、旅遊、賞花燈。
南投縣長林明溱表示，今年南投市燈區有全新完工的浪漫情人橋、沙雕文化園區4D秀、音樂水舞秀，以及長達12天的高空煙火秀。去年南投燈會參觀人數超過450萬人次，縣府今年再推升級版，打造全台最好玩的燈會。
其中，水舞主打水火震撼共舞表演，已完工的浪漫情人橋將首次施放煙火，仿澳洲雪梨跨年，金色的瀑布煙火從情人橋傾瀉而下，照亮夜空，搭配水舞，營造水上、空中視覺饗宴。
此外，貓羅溪高灘地將布置2.5公頃景觀花海，民眾站在浪漫情人橋，可欣賞壯麗花毯；燈會年年創新，今年除新增酥油燈，沙雕園區將展現全新4D夜間光影秀。
元宵前夕2月13日起，還有系列新春特別演出，往年一再造成轟動的銅梁火龍表演、有「天下第一鼓」之稱的陝西安塞腰鼓，都將再次帶來震憾。
而浙江百葉龍與九獅圖表演，也將首次在南投和民眾見面。百葉龍由朵朵碩大荷花串成巨龍，帶來精湛演出；300年歷史的九獅龍，將由獅籠、9隻獅子以及38條纖繩組成表演元素，演出時群舞嬉戲、妙趣橫生。
(中國時報)
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