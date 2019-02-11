三峽走春看神豬 萬人空巷
一年一度的三峽清水祖師廟神豬祭10日上午熱鬧展開，今年共有7頭神豬與會，雖較去年12頭神豬數目少了許多，但由於天氣涼爽宜人，加上昨日又是春節連假的最後一天，吸引上萬民眾扶老攜幼來到三峽走春，祖師廟及周邊的民生街、民權老街萬人空巷，人潮堪稱近年之最。
天氣涼爽 人潮近年之最
先民在三鶯與桃園大溪屯墾時，常遭野獸及原住民攻擊，才會在歲末年初時殺豬祭山神，後與祖師公正月初六誕辰結合，由在地七股姓（劉姓、大集姓、陳姓、林姓、中庄集姓、李姓、王姓）輪值祭祀，成為今日的神豬祭。
祖師廟表示，今年輪由第三股的陳姓值爐主，共有7頭大豬公參賽，特等獎是由樹林柑園地區陳美蓉的1236斤、祖師爺賜重200斤的1436台斤神豬獲得特等獎，鶯歌陳賢德飼養的1406斤神豬獲壹等獎。貳等至陸等神豬則分由陳正良、陳秋勝、陳鎮國、陳李吾和陳利雄獲得。
主要照顧特等獎神豬的陳美蓉之子陳俊傑說，家中一向以飼養神豬為業，今年這次獲得頭等獎的神豬體型不大，原本不被看好，沒想到磅秤一量竟量出1436斤好成績，讓家人頗感意外，讓他直說「這都是祖師爺的旨意」。
陳俊傑直說 祖師爺旨意
今年7頭神豬遶境規模雖比不上去年12頭神豬的熱鬧，但遶境陣頭也綿延近1公里，由於昨日是春節連假最後一天，當神豬抵達祖師廟廟埕，祖師廟內外也聚集滿滿人潮。
由於昨日氣候涼爽又適逢假日，祖師廟、民生街市場、民權老街等周邊地區也萬頭攢動，鑼鼓喧天好不熱鬧，也讓三峽地區充滿新春氣息。
(中國時報)
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