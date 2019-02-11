點光明燈求平安 外國人也愛
春節期間安太歲、點光明燈求平安蔚為風潮，中壢仁海宮豬年跟2018年相比，點燈數成長1成多，15萬盞燈供不應求，值得一提的是，今年老外點燈人數明顯增加，許多嫁娶台灣籍配偶的外國人，和家人一起走春拜佛、點平安燈樣樣來，展現對於宗教文化的兼容並蓄。
點燈數成長1成多
仁海宮副董事長王介禧表示，從農曆12月1日起至農曆1月9日天公生期間，是信眾安太歲、點光明燈的高峰期，2019年犯太歲的生肖為豬、猴、虎、蛇，建議點「太歲燈」，保佑消災解厄、諸事大吉，今年點太歲燈信眾，較往年成長1萬多盞。
中華電信推祈福網
仁海宮還有媽祖燈、觀音燈、關聖帝君燈、文昌燈、姻緣燈、財神燈可供民眾選擇。王介禧說，仁海宮整建，新年後將新設媽祖後殿，除了供奉沉香媽祖、玉媽祖外，還會新增供奉藥師佛，讓民眾祈求身體健康，明年春節預計也會提供信眾點藥師佛燈，還有人今年就想預訂點燈。
看準過年寺廟點燈人潮，中華電信也推出「光明燈祈福網」，蒐羅全台各地多間廟宇，彙整各式燈種供民眾線上點燈。根據統計，線上點燈第1名是祈求萬事順利的光明燈，占比高達35％。趨吉避凶的太歲燈位居第2，占比約30％，而保佑財源廣進的財利燈排名第3占比約20％。希望帶來好緣份的「姻緣燈」占比約10％，祈求身體健康的「元辰燈」占比約5％，顯示國人最在乎的就是平安順利，也相當重視財富、姻緣及健康的好壞。
(中國時報)
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