非現撈當現撈賣 中市府查辦
台中魚市場員工因看不慣部分拍賣員，疑似勾結承銷商，將非現撈魚貨充當現撈拍賣，去年向公司檢舉反遭記大過處分；怒而告相關主管瀆職背信。經發局指出，經調查發現確有作業流程不周及相關人員疏失，已請公司加強改善，並建立完整作業規範落實執行。
經發局要求改善疏失
台中魚市場公司為中部主要魚貨批發集散地，卻傳出部分拍賣員疑似「內神通外鬼」勾結不肖承銷商，意圖將非現撈魚貨充當現撈插隊拍賣，讓不知情盤商以高價現撈價格，購買到非現撈魚貨；造成消費者權益受損，甚至影響漁民新鮮魚貨無法快速拍賣等權益與收入。
其中1名男員工看不慣拍賣員不法行徑，去年向公司檢舉，未料反遭公司以「損害魚市場名譽」記大過處分，該員工憤而向地檢署提告相關主管瀆職與背信。
經發局指出，該局於去年6月21日收到員工親持檢舉資料，即展開相關資料調查；並於7月10日由市場科會同政風室至魚市場公司了解案情，訪談業務主管、員工、被檢舉人及檢舉人等。
揭弊員工大過已撤銷
經發局說，市府是魚市場公司主管機關兼具股東身分，如涉及法規，係以主管機關身分要求公司改善；如涉及公司權益，得以股東身分要求公司董事會改善。
經發局強調，魚市場新經營團隊及總經理甫上任1個月，已積極了解中，改善方案將於下次董事會提出；該公司已召開人審會撤銷該名揭弊員工的大過。至於是否懲處疏失人員，由管理階層全面了解案情後，再行決議。
(中國時報)
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