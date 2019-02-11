李進勇設辦公室 議長沈宗隆按讚
前雲林縣長李進勇10日於虎尾成立正直辦公室，近300名支持者到場，國民黨籍議長沈宗隆也到場，他致詞盛讚李進勇為人正直，敗選不是能力不好，是大環境使然，過去4年縣府表現可圈可點，沒有令人失望，很高興李成立正直辦公室，讓謠言止於智者，相信民眾對李也會有一番新的認識。
李強調不再參選
正直辦公室位於虎尾廉使國小對面，以李進勇前縣府團隊政務官為班底，10日舉行成立茶會，李進勇精神抖擻。李進勇致詞先自我解嘲，很多人關心他沒有頭路，「為了讓大家不擔心我，這邊辦公室成立之後，我就是正直辦公室的主任委員，這樣又有頭路了。」
李進勇說，也有人懷疑他有什麼企圖，「我李進勇政治生命路途走到這裡已經結束」，個人絕對不再參與任何公職選舉。
他表示，成立辦公室有3個簡單的目的，第一延續服務、第二作為雲林公共議題平台、第三顧台灣主權。
李進勇強調，選舉過程難免有一些卡卡、不太順利之處，他既然已經不選舉，這是一個和大家交朋友的辦公室，希望結合更多力量一起打拚。
國民黨籍議長沈宗隆、泛藍的虎尾鎮長丁學忠都出席茶會，沈宗隆致詞盛讚李進勇為人正直，說話算話，缺點就是不會交際，謠言四起不會解釋。
沈願意盡力協助
沈宗隆說，有謠言說勇伯不是雲林人，或是說他沒有住在雲林、說他選完後拍拍屁股就會走人，他很高興參加正直辦公室成立茶會，謠言止於智者，杜悠悠之口。
沈宗隆表示，李敗選不是能力不好，也非服務團隊不夠強，是政治大環境使然，可說是非戰之罪，他也願盡最大力量協助正直辦公室。
(中國時報)
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