屏東熱博 9天人潮破百萬

2019年02月11日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

一年一度的屏東熱帶農業博覽會，在國境之南豔陽高照的好天氣及春節9天連假加持下，10日正式突破百萬人次入園，屏東縣長潘孟安特地邀請弱勢團體共同圍爐，更加場於瓜果長廊下免費體驗採果樂，讓入園民眾有吃又有拿，玩得不亦樂乎。

國境之南軟實力

熱博復辦4年，每年春節期間都吸引許多民眾造訪，遊客屢創新高，去年達到182萬人次的歷史紀錄，甚至成為旅行社行程安排的熱門景點，加上國道3號屏東交流道通車後，交通更加便利；潘孟安表示，屏東是農業大縣，每年熱博不僅展現熱帶氣候多元豐富的特性，也成功讓全國看見國境之南農業驚人的軟實力。

來自高雄的田明華趁著連續假期最後一日，與家人一同出遊，幸運成為第100萬人次入園旅客，獲得燈會期間的東港知名旅館住宿券，他強調，去年首次造訪熱博，覺得主辦單位規畫得很好，於是今年舊地重遊，沒想到竟然幸運獲獎，真是又驚又喜，更和親友相約明年一定會再來。

網美拍照打卡夯

熱博活動將持續至17日，屏東縣政府農業處長黃國榮透露，由於受到今年暖冬氣候影響，農作物生長狀況以往年更好，不僅地景藝術爭奇鬥豔、瓜棚果實纍纍，百花盛開模樣，搭配園區規畫27個特色主題區，除了適合親子同遊，更是網美拍照打卡的好去處，呼籲民眾千萬不要錯過。

(中國時報)