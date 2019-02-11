台北停發小提燈 家長DIY
台北燈節即將在農曆年後熱鬧登場，但北市府觀光傳播局今年停發小提燈，讓不少家長、小朋友相當失望，「要求市府停發小提燈」的i-Voting發起人吳怡蒨10日邀請家長自己動手做，希望獨一無二的燈籠可以取代一次性的小提燈，一起為環保努力。
2019台北燈節訂於2月16日至2月24日舉行，但觀傳局在去年10月1日針對是否繼續發放小提燈舉辦i-Voting，最後結果有1萬1520票同意不再製作及發放小提燈，已連續發送22年的小提燈正式走入歷史。
為了兼顧傳統與環保，吳怡蒨昨與小燈泡媽媽王婉諭一同在北市舉辦「手作燈籠工作坊」，主打環保、童趣DIY，吸引不少家長帶著孩子前來參加，現場聚集40多位大小朋友。一位王姓家長表示，家中小孩過去都是拿免費的，「今年沒得拿，用廢棄寶特瓶自己做也很有樂趣，一次能做好幾個，小朋友也很喜歡」。
吳怡蒨受訪時指出，北市府2017年共製作20萬盞小提燈，而2018年共製作14萬盞小提燈，每盞提燈預算約為33元，也就是說，這兩年發放的免費小提燈經費分別為660萬及462萬元，卻製造出十幾萬個垃圾。
除了環保的考量之外，另一方面，也有民眾認為傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，但她覺得，倘若政府除了發放一次性小提燈之外，沒有其他的替代方案，那麼可以由民間發起「手作燈籠工作坊」，兼顧環保也不忘傳統，且親自動手做的體驗難以取代，將會是小朋友難忘的回憶。
(中國時報)
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