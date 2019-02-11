選科系 可上交大轉大人

2019年02月11日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

大學學科能力測驗2月底將公布考試成績，為讓家長與學子們更清楚如何選填心目中的理想科系，交通大學資工系邀請考生可先到交大開放課程中心點線上學習「轉大人」，還幫大家整理最受歡迎課程排行榜，盼考生們透過線上課程預習之後，能順利選到心目中「小鹿亂撞」的理想科系。

不少準大學生在距離大學開學前還有幾個月的空檔時間，因無考試壓力卻又無需讀書，白白浪費時間，交大資工系趁著學測公布成績前，邀請準大學生與家長們到交大開放課程中心「尋寶」，先了解大學課堂都在上什麼、大學老師如何教學？可當作選填志願的依據之一。

交大資工系十分貼心，將開放課程中心最受歡迎的科目製成表格，提供參閱，每門科目全附教學影片連結，不同科目網頁也分別提供線上觀看、下載等選擇，還有課程綱要、建議書目、影片逐字稿等資料，幾乎就像是坐在課堂上學習，資源豐富又詳盡。

不少上過開放課程的準大生、大學生甚至家長們表示，開放課程讓他們學習時間上可彈性靈活運用，且在無壓力下，更可以享受追求知識的快樂。也有學生表示，開放課程保存了大師們的教學，即使這些教授們退休，後輩還是有機會追隨大師腳步學習。

(中國時報)