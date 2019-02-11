花壇驚見放流死豬 採樣送驗

2019年02月11日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

非洲豬瘟全民草木皆兵！卻還有缺德人，不顧人心惶惶，把死豬往大排裡倒！花壇斑鳩路旁大排水溝，10日卻驚見放流黑死豬，旁邊還有好幾包塑膠袋裝的內臟，讓人作噁不已，鄉民激憤要揪凶手！彰化縣政府動物防疫所說，豬屍由水資處負責打撈上岸後，將採樣送驗，最後再送焚化爐焚化。

這起濫倒死豬在花壇人俱樂部臉書社群曝光後，掀起各界譁然！網友痛罵斑鳩路，「乾脆改名字叫做垃圾路好了，附近一大堆亂丟垃圾，還燃燒垃圾的，檢舉也沒用。」

網友還提供線索，指出昨晚12點多，有看到1台車載這1頭黑豬；但是不曉得是不是同1隻？

網友義憤填膺，建議調動所有監視器，不能讓濫倒者逍遙法外。警方表示，再調閱監視錄影器查證中，將追究原因。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，養豬場豬隻都和化製廠訂有合約，死亡豬隻都直接送化製廠，不解為何還有死豬外流？將會同水資處前往打撈，採樣化驗等待檢體出爐，屍體送焚化爐。

(中國時報)