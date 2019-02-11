南保清水宮16平安龜祈福

2019年02月11日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

大年初六是清水祖師誕辰，台南市歸仁南保清水宮每年初六舉行乞龜儀式，今年共16隻平安龜開放信眾擲筊乞龜，規模為南部之最，其中，最大一隻6888斤、最迷你是88斤，16隻龜並排廟埕十分壯觀；廟方表示，信眾感受清水祖師庇佑，香火興旺，使得乞龜規模一年比一年盛大。

南保清水宮今年迎接清水祖師聖誕，除了16隻平安龜大陣仗，廟方也提供10餘隻錢龜跟2隻分別以1兩跟5錢打造的金龜，晚間席開近百桌平安宴，並吸引300人前來擲筊搏平安龜，市議員許又仁一早也獲邀到場。

南保清水宮委員郭泳池表示，20多年來維持乞龜習俗，而且，平安龜數量一年比一年多，時間一到，每隻龜一定都會返回，多數為在地人前來乞龜，也有部分外地人參與，這幾年香火鼎盛，每年來乞龜的人也逐年增加。

他說，以最大隻平安龜來說，重達6888斤，均以白米、壽麵、糖餅等組成，打造一隻約斥資30、40萬，但因為每年如願乞龜的信眾都獲得神明庇佑，因此，平安龜只增不減。

前來乞龜不乏企業老闆，平安龜拜完後就「放生」，即將白米分贈弱勢，濟助有需要的人，成為一種善的循環。此外，也有一名企業主年年參與，每年將整隻龜放在公司「吃一整年」，寓意一整年平安順遂。

歸仁、仁德、關廟及龍崎一帶稱「南關線」，南關線供奉清水祖師廟宇多達10餘家，南保清水宮以平安龜數量著稱，形成特色。

(中國時報)