人進來 駁二走春湧70萬遊客
春節9天連假期間，高市文化局規畫「文化走春，雄時行」將遊客引進高雄，其中駁二人氣最旺，初一至初六突破70萬人次；工作人員表示，今年雖只有「駁二小夜埕」撐場，但人潮仍不斷湧入，堪比2016年駁二小火車首度開放盛況。
上次9天春節連假是在2016年，當時駁二首度開放小火車，民眾趨之若鶩，最多1天有4000人搭乘，春節假期共湧入約70萬人次遊客，而去年底後來高雄旅遊人數明顯增加，儘管駁二沒有特別安排新花樣，9天累積也突破70萬人次。
高市文化局代理局長王文翠指出，結合文創手作品牌及打卡美食的「駁二小夜埕」已是第3年舉辦，2017年在228連假登場，去年起才移至春節，今年人潮更多，尤其初三、初四大爆滿，現場安排知名DJ演出，不少民眾跟著音樂搖擺，炒熱氣氛。
駁二小夜埕攤位生意興隆，人氣美食起碼排隊半個小時才吃得到，而現正展出的「伊藤潤二恐怖體驗展絕命逃走中」、「霹靂藝術科幻特展」及「瘋狂泡泡實驗室」看展人潮同樣爆量。
此外，打狗英國領事館、臺灣鳳梨工場、鳳儀書院、旗山車站糖鐵故事館、紅毛港文化園區，同屬「文化走春」行程熱門景點，春節均湧入大量人潮；尤其棧貳庫搭文化遊艇到紅毛港文化園區的遊港路線，特別的海景以及AR擴增實境展覽，讓遊客印象深刻。
(中國時報)
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