學童揮毫做花燈 土城三元宮展出
新北市土城三元宮已連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，數百個彩繪花燈一字排開高掛廟門，繽紛多彩、熱鬧非凡，吸引不少信徒佇足流連，成為參拜之餘搶著合照的熱點，展覽從即日起至元宵節止。
廣福國小表示，活動由學校、廟方以及區公所合力推動，已聯辦數十年，除了學生創作的彩繪花燈別具特色外，校方也在年假前利用書法課程，邀請全校學生揮毫寫春聯，提前感受過年氣氛，由老師挑選出優秀作品在三元宮展出，除了祈求平安幸福之外，也藉此讓學生認識在地傳統文化與習俗。
有170多年歷史的三元宮是地方重要信仰中心，自2001年開始與廣福國小合作，將學生製作的彩繪花燈掛在廟埕前，作品天馬行空，各具巧思，為傳統宮廟增添一絲活潑氣氛，另校方也選出數十幅手寫春聯，貼掛於廟內的藝廊空間。
江姓民眾說，看到每幅春聯筆法嫻熟，結構飄逸、章法完美，展現出文字中的深遠意境，很難想像是出自國小生之手，相當有意思。
高掛廟埕的彩繪燈籠畫面壯觀，讓信眾看得不亦樂乎，還有不少人帶著一家老小在廟前搶著與燈籠合影，拍下大年新春第一張全家福，喜氣滿滿。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。