學童揮毫做花燈 土城三元宮展出

2019年02月11日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市土城三元宮已連續多年與廣福國小合辦「迎新祈福花燈暨春聯展」，將學生在校內創作的優秀作品搬進宮廟，數百個彩繪花燈一字排開高掛廟門，繽紛多彩、熱鬧非凡，吸引不少信徒佇足流連，成為參拜之餘搶著合照的熱點，展覽從即日起至元宵節止。

廣福國小表示，活動由學校、廟方以及區公所合力推動，已聯辦數十年，除了學生創作的彩繪花燈別具特色外，校方也在年假前利用書法課程，邀請全校學生揮毫寫春聯，提前感受過年氣氛，由老師挑選出優秀作品在三元宮展出，除了祈求平安幸福之外，也藉此讓學生認識在地傳統文化與習俗。

有170多年歷史的三元宮是地方重要信仰中心，自2001年開始與廣福國小合作，將學生製作的彩繪花燈掛在廟埕前，作品天馬行空，各具巧思，為傳統宮廟增添一絲活潑氣氛，另校方也選出數十幅手寫春聯，貼掛於廟內的藝廊空間。

江姓民眾說，看到每幅春聯筆法嫻熟，結構飄逸、章法完美，展現出文字中的深遠意境，很難想像是出自國小生之手，相當有意思。

高掛廟埕的彩繪燈籠畫面壯觀，讓信眾看得不亦樂乎，還有不少人帶著一家老小在廟前搶著與燈籠合影，拍下大年新春第一張全家福，喜氣滿滿。

(中國時報)