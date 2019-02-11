搶銀樓 竟找1歲童配合演出
新竹縣吳姓男子疑因積欠賭債，年初四夥同林姓友人帶著妻子及1歲兒子，到竹北1間銀樓偽裝成2組看金飾客人，趁店家分神一把搶走5條金鍊，林還扮好人要追上去抓人，暗中與吳去銷贓，結果不到2小時就落網，不知情的林妻以為老公要幫孩子買滿歲禮，心情無奈至極。
警方調查，21歲吳姓主嫌有搶奪、詐欺、妨害性自主前科，過年前疑欠下20多萬賭債，被債主逼急，竟動歪腦筋打算搶銀樓，事前還先觀察逃跑地形，並找來林姓友人合力上演一齣「假血拚、真行搶」戲碼。
初四晚間6時許，林男推著嬰兒車帶兒子及妻子進入市區1間銀樓，向店家佯稱要看孩子滿周歲金飾，吳男則獨自走進店裡，請店家拿出5條金飾供挑選，期間還若無其事走出店外再進來，此時林帶著家人離去，經過店門時自動門打開，吳趁機抓了桌上5條金項鍊，火速衝出店外。
店家驚覺遭搶，快步要衝出去抓人，站在門口的林男指著吳男背影說「他往那邊逃了，我去追！」隨即丟下妻小跑走，店家趕緊打電話報警。
假正義的林男事後與吳男會合，立刻拿著5條共8兩多的金項鍊先後前往新竹市多間當鋪、銀樓典當，警方則火速組成專案小組，並通報鄰近轄區通知各地銀樓，順利鎖定正在變賣的2嫌，逮捕到案。
(中國時報)
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