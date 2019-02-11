獨老圍爐不成 改辦團圓春酒
甘霖基金會連續6年為近200名獨居長輩及身障朋友舉辦春節圍爐，今年因募款不足而告吹。甘霖基金會執行長林錦雪10日說，感謝各界伸出援手終於募足10萬元經費，將在3月23日辦團圓春酒席開20桌；另需募集40輛接送車及60名志工，歡迎社會加入，為獨居長輩等弱勢一圓團圓夢。
甘霖基金會連續6年為獨居長輩及身障朋友在春節前舉辦圍爐活動，今年募款經費僅3成遲遲無法舉辦。基金會不忍讓獨居長輩失望，規畫順延到3月23日辦團圓春酒活動，並積極募款。
林錦雪表示，感謝社會大眾的愛心，經費10萬元已達標，感謝大眾看見長輩對團圓飯的期盼。
林錦雪說，3月23日將邀請扶助的近200名獨居老人及身障朋友席開20桌。因不少獨居長輩行動不便或是輪椅族群，甚至有很多平日足不出戶，要他們出門參加聚餐，還需募集40輛接送獨居老人的車輛及60名接送、協助進餐等服務志工，送給獨居長輩最溫暖的禮物。
林錦雪指出，歡迎各界捐贈生活物資，讓獨居長輩們享用美食，也可帶回新年好禮。
(中國時報)
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